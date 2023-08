Il Ferragosto partenopeo non ha tradito le aspettative della vigilia. Era previsto un gran numero di visitatori nella città che non ha chiuso per ferie. E così è stato: nel weekend dell'Assunzione sono stati ben 150mila, con un più 20% rispetto al 2022. Napoli d'arte e Napoli di mare, in altre parole. E proprio commentando le cifre record dell'estate '23, l'assessore comunale alle Attività Produttive e al Turismo Teresa Armato - il 15 agosto presente per le strade, al brindisi con i vacanzieri al Gambrinus e al concerto di San Giacomo degli Spagnoli - assicura: «Siamo orgogliosi dei risultati ottenuti, ma qualcosa va ancora fatto. La giunta sta lavorando per aumentare gli accessi al mare».

APPROFONDIMENTI Ferragosto, tutti pazzi per il Vesuvio Ferragosto a Napoli tra arte e cultura

I dati dell'estate forniti dallo stesso assessorato al Turismo sono così lusinghieri dal punto di vista delle presenze (e dunque dell'indotto economico) da non poter lasciar spazio a interpretazioni: 150mila visitatori, 20% in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. È stato un Ferragosto da record di sempre, anche considerando il tasso di occupazione camere nelle strutture ricettive alberghiere, che nel mese in corso è arrivato all'85%, con più di 40mila presenze concentrate dall'11 al 15 agosto. Nell'extralberghiero, invece, camere piene al 90%. Numeri da capogiro. Come già annunciato da Il Mattino nei giorni scorsi, entro la fine del 2023 si stima la presenza di 2 milioni di visitatori in più rispetto al 2022. Attese rispettate anche per quanto riguarda l'apertura delle attività commerciali: l'altro giorno ha lavorato il 70% delle imprese, soprattutto bar e ristoranti nel centro storico. Picco di aperture del 100% in zona lungomare (dove, va ricordato, a settembre inizieranno i lavori di riqualificazione, la cui durata prevista è di 14 mesi).

Bene anche le escursioni organizzate dal Comune a partire dal 17 luglio: nel primo mese di appuntamenti, in 36 visite (dai 25 ai 30 posti ciascuna), si contano 151 presenze per la prima settimana, 203 nella seconda, 241 nella terza e 238 nella quarta. Nove posti occupati su dieci, insomma, con maggiore partecipazione riscontrata per i tour via mare, nei quartieri di San Ferdinando, Rione Sanità e per gli itinerari del cinema. Oggi è previsto un tour musicale e domani ai murales. Successo poi per le feste Patronali di "Vedi Napoli d'Estate e poi torni": finora 11.200 persone tra piazza Monacone (per i "La Maschera"), piazza del Carmine; Sant'Anna a Capodimonte, Santa Maria della Neve Maria Bolignano; Sant'Anna alle Paludi Gianni Fiorellino, Santa Maria della Neve via Principe di Napoli Rosalia Porcaro, festa di San Salvatore e in viale Margherita (con Peppe Barra). 6 concerti in piazza Plebiscito fino a ieri per la rassegna "Restate a Napoli" e 2 spettacoli a Castel Nuovo (l'ultimo stasera). Grande domanda anche per gli infopoint voluti dall'assessorato al Turismo. Richiestissimi quelli di via Cesario Console e del porto.

Turisti stregati da Partenope. Dal tour del "cuoppo" a Picasso. Dal murale di D10s a Caravaggio. «Tre donne triestine - commenta Armato - mi hanno confessato che sono rimaste così colpite da Napoli che hanno deciso di restare una settimana e non 3 giorni come prevedevano. Non pensavano ci fosse tanto da fare e vedere in città. Al Gambrinus l'altro giorno ho incontrato anche diversi vacanzieri inglesi. Questa è stata un'estate da record e ne siamo orgogliosi. Siamo però consapevoli che bisogna migliorare la qualità dell'accoglienza. Che Napoli sia piena anche in queste settimane dimostra che ormai Partenope ha quasi raggiunto lo status di capitale internazionale del turismo. Ma va fatto ancora qualcosa. Per esempio, con il sindaco e il vicesindaco ci stiamo impegnando per aumentare gli accessi pubblici al mare, come a San Giovanni a Teduccio per l'elioterapia».

«Al concerto del coro polifonico di musica sacra a San Giacomo degli Spagnoli il 15 sera c'erano 300 persone - aggiunge Luigi Carbone, consigliere comunale e presidente della commissione Cultura in via Verdi - Il successo dell'iniziativa è stato così ampio che circa 70 spettatori non sono riusciti ad entrare in basilica. È importante creare offerte variegate, come accaduto a Ferragosto: mentre a San Giacomo andava in scena la musica sacra, al Plebiscito c'era l'esibizione di Lello Arena e Colella per un pubblico più affezionato al pop napoletano. Per migliorare l'accoglienza sarà importante battere sulla realizzazione della Destination management organization, il cui bando scadrà entro la prima metà settembre. Attraverso questa agenzia integrata del turismo sarà possibile governare meglio i flussi: in merito stanno già arrivando i primi dati forniti da Vodafone Analytics».