Turisti a Napoli, weekend col pienone: via Toledo presa d'assalto

Via Toledo e la galleria Umberto sono il cuore pulsante di Napoli. Anche oggi migliaia di turisti, complici il clima favorevole e l'arrivo del Giro d'Italia, hanno preso d'assalto le principali vie dello shopping, restituendo alla città quella normalità che a causa della pandemia era andata perduta. Tra le persone si respira la voglia di tornare a vivere gli spazi pubblici.

«In attesa dell'arrivo dei ciclisti a fine gara ci godiamo la città», racconta un turista arrivato da Roma.

Un clima di ottimismo che ha favorito anche la ripresa delle attività commerciali.

Napoli non è solo una città splendida da visitare per i suoi monumenti, romantici panorami e ottimo cibo, ma offre anche a chi è in vena di shopping diverse alternative. Sia che si sia patiti della moda e delle grandi firme, sia che si voglia trovare scarpe e vestiti a prezzi abbordabili.

Da piazza del Plebiscito a Palazzo Reale, si incontrano migliaia di stranieri pronti a scoprire le tante meraviglie che offre la città del sole per antonomasia.

Dopo il consueto struscio tra una svendita e l'altra, come da consuetudine le persone si sono fermate nelle trattorie del centro e nei tanti locali street food.

«Siamo appena stati ai Quartieri Spagnoli e poi siamo arrivati da questa parti per mangiare la famosa piazza fritta», racconta una ragazza.

Quello di questa mattina si può definire un sabato di arrivi per tanti turisti nazionali e internazionali: «È la prima volta che sono qui ma tornerò sicuramente - commenta un ragazzo inglese arrivato questa mattina - Qui è tutto meraviglioso».

Nonostante le tante criticità e le difficoltà del posto, la città anche per questo weekend si fa trovare inclusiva ed accogliente.