Napoli, tutti in piazza per lo scambio di figurine del Panini Tour

Sabato 30 Marzo 2019, 18:07

Questa volta non c’è vento che tenga. E l’unica cosa che soffia sul Panini Tour 2019 a Napoli è la passione. Quella che muove i quasi 2 mila collezionisti che hanno animato la prima delle due giornate dedicate ai Calciatori Panini. La casa modenese non voleva saltare la tappa napoletana che era stata annullata un mese fa per maltempo, e ha recuperato alla grande. Vedere per credere. Perché fin dalle prime ore del mattino in tantissimi si sono dati appuntamenti alla Rotonda Diaz per partecipare ad un evento trasversale, perché abbraccia davvero tutti: grandi, piccini, uomini e donne.Lo scambio è chiaramente il piatto principale, ma l’abbuffata di figurine continua con il “FiguQuiz”, dove i collezionisti si sfidano a colpi di domande e risposte sul campionato di serie A. Poi c’è il Photo booth dove i piccoli collezionisti possono essere immortalati nella classica cornice delle figurine.