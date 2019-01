Sabato 5 Gennaio 2019, 20:14 - Ultimo aggiornamento: 05-01-2019 20:17

Si riempie lentamente piazza Mercato dove la tradizionale “nottata” è appena iniziata. Tra qualche ora lo slargo a ridosso di via Marina diventerà il centro nevralgico dell’Epifania. Tra cioccolatini, calze e giocattoli, centinaia di bambini accompagnati dai propri genitori si affolleranno per accaparrarsi dolciumi di ogni genere. Una tradizione storica che coinvolge tutta Napoli e provincia e che cerca, sempre di più, di adattarsi ai portafogli dei clienti. Le offerte speciali di quest’anno arrivano infatti fino a 1 euro per ogni sette pezzi. Un super sconto anti-crisi.