Tuttohotel Awards, al Gold Tower Lifestyle Hotel il premio di “miglior business hotel” di Napoli

Il Gold Tower Lifestyle Hotel è il “miglior business hotel di Napoli”. Durante la cerimonia di consegna dei “Tuttohotel Awards”, che si è tenuta nel contesto di “Tuttohotel 2024”, la fiera più completa ed innovativa per Hotel e B&B ospitata dal 15 al 17 gennaio presso la Mostra d’Oltremare, l’hotel partenopeo riceve il premio come Miglior Business Hotel del 2024.

L’importante riconoscimento è andato al Gold Tower Lifestyle Hotel «per aver valorizzato un’area periferica della città di Napoli con una prestigiosa struttura ricettiva in grado di soddisfare a pieno le esigenze di business e lifestyle degli ospiti alla ricerca di relax, comfort e wellness durante l’alloggio in hotel».

Marco Zuppetta direttore del Gold Tower Lifestyle Hotel: «Siamo onorati di ricevere questo prestigioso premio, motivo di orgoglio per tutto lo staff e al tempo stesso stimolo per offrire sempre più qualità con un servizio rigorosamente tailor made. L’hotel è diventato un riferimento per donne e uomini d’affari in visita a Napoli, ma anche e soprattutto location per congressi grazie anche alla sua strategica ubicazione vicino allo svincolo autostradale, a due passi dalla stazione, porto e aeroporto».

Carlo Pugliese Ceo del Gold Tower Lifestyle Hotel: «Napoli è una città in grande crescita, per questo motivo strutture e servizi devono essere al passo con un offerta di alto livello. Il Gold Tower, in tal senso, ha fatto da apripista alla rivalutazione dell'area est di Napoli e da pioniere tra tutti gli imprenditori che pian piano stanno guardando questa zona con uno sguardo nuovo e interessato. Questo prestigioso premio altro non è che la dimostrazione che, quando si punta sulla qualità, si può far bene ovunque. Tale riconoscimento sottolinea la dedizione e l’impegno di tutto lo staff del Gold Tower Lifestyle Hotel nel fornire ogni giorno un servizio impeccabile, ci rende orgogliosi e dà ad ognuno la forza e l’entusiasmo per continuare a proseguire nel percorso intrapreso, fatto di studio e passione».