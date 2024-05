TuttoPizza, nasce il premio dedicato a Sergio Miccù

Sergio Miccù, presidente dell’Associazione Pizzaiuoli Napoletani ha ideato TuttoPizza (ora alla settima edizione) con il manager Raffaele Biglietto e a lui - recentemente scomparso - sarà intitolato un apposito premio, come annunciato nella prima giornata della fiera internazionale in corso di svolgimento alla Mostra d’Oltremare.

Un riconoscimento ai pizzaioli che durante l'anno sapranno portare avanti valori come la socialità, l'amicizia, la perseveranza, come era nell'indole dell'indimenticato Sergio Miccù.

L'assegnazione nel corso della prossima edizione.

Durante l’affollata conferenza di apertura, che ha visto la presenza di Raffaele Biglietto e Gianluca Pirro come organizzatori, i saluti dell’assessore alle Attività Produttive della Regione Campania, Antonio Marchiello, del presidente della Mostra d’Oltremare, Remo Minopoli, della consigliera delegata Maria Caputo e dell’ex ministro dell’Agricoltura, Alfonso Pecoraro Scanio, è stata ricordata la figura di Miccù che si è impegnato in particolare per tante battaglie come l’istituzione del marchio Stg, Specialità Tradizionale Garantita, il riconoscimento Unesco per l’arte del pizzaiuolo, la professionalizzazione della figura del pizzaiuolo grazie a una partnership con gli istituti alberghieri per corsi dedicati a questo profilo.

Durante la prima giornata il presidente nazionale della Cna, Dario Costantini, ha presentato anche i dati del mondo pizza.