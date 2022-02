Ucraina, domani a Napoli un sit-in per chiedere la pace e manifestare contro la guerra

Una manifestazione per la pace «in Ucraina ma anche in tutto il mondo, perché questa guerra non riguarda solo il nostro Paese». La comunità ucraina di Napoli e della Campania scenderà in piazza domani mattina, appuntamento alle ore 11 in piazza Dante, per un presidio per la pace e contro l'aggressione militare della Russia. Il sit-in è stato promosso dal gruppo Più Europa Napoli e vedrà la partecipazione di rappresentanti della comunità ucraina napoletana, ma anche di ucraini che risiedono e lavorano nelle altre province della Campania.

«Preghiamo ogni giorno, il nostro popolo sta vivendo un grande dolore, ogni giorno muoiono tante persone innocenti, non solo militari», racconta all'Adnkronos padre Taras Zub, cappellano della comunità ucraina greco-cattolica di rito bizantino di Napoli, che domani sarà presente alla manifestazione di piazza Dante. «Sarà una manifestazione per la pace non solo in Ucraina, ma in tutto il mondo. Questa guerra non riguarda solo l'Ucraina ma tutta l'Europa».

La comunità ucraina a Napoli si è subito adoperata per inviare aiuti economici e materiali nel loro Paese d'origine; la raccolta è coordinata dall'Esarcato apostolico in Italia, riferimento per gli ucraini di fede greco-cattolica : «Inviamo aiuti e soldi per i militari e gli innocenti che sono in ospedale», spiega padre Taras Zub, che non nasconde l'apprensione sua e dei suoi connazionali per le notizie che arrivano dall'Ucraina: «Cerchiamo di avere dai nostri familiari e amici notizie e informazioni su quanto sta avvenendo, ma la situazione cambia davvero ogni giorno, anzi ogni ora».