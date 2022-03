Ucraina, a Napoli il torneo di calcio per la pace: presente all'inaugurazione Roberto Fico

La nazionale dei parlamentari e cittadini ucraini in campo per la pace. Il campo è quello di calcio dove tra oggi e domani 24 squadre si affrontano in un torneo, che viene disputato nello stadio di Barra, nella periferia orientale di Napoli, per dire no al razzismo e chiedere la pace in Ucraina. Delle 24 squadre 19 sono le formazioni rappresentative di altrettante comunità di stranieri che vivono a Napoli.

Poi c'è la formazione di parlamentari ed ex parlamentari, capeggiata da Gioacchino Alfano, di poliziotti, di magistrati, di medici ed avvocati. L'iniziativa è stata promossa dal console onorario del Congo a Napoli, Angelo Melone. E alla cerimonia inaugurale è stato presente, tra gli altri, il presidente della Camera dei deputati, Roberto Fico. La prima partita disputata sta vedendo in campo la formazione dei parlamentari contro quella dei cittadini ucraini residenti a Napoli.