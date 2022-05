Un flash mob per manifestare a favore dei residenti di Marechiaro

Venerdì 13, ore 11. Il giorno e l'orario del flash mob organizzato per fare sentire la propria vicinanza ai residenti di Marechiaro da parte dei consiglieri di minoranza della I Municipalità. L'appuntamento è fissato in Via Marechiaro, all’incrocio con via Posillipo e sarà l’occasione per protestare contro il pagamento dei permessi ZTL ed, altresì, per richiedere la riapertura via Franco Alfano.