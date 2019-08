Fuorigrotta, gallina in fuga da un cumulo di rifiuti

Domenica 4 Agosto 2019, 11:29

Una gallina si fa largo tra i rifiuti e finisce in strada tra le auto in corsa.Accade a Fuorigortta e più precisamente in via Enrico Arlotta dove i cittadini, nel corso di una pulizia del marciapiede, si sono imbattuti nell’insolito volatile. Il pennuto, da tempo sotto la montagna di spazzatura, ha deciso di allontanarsi solo alla vista dei contenitori e delle pale con cui i residenti stavano lavorando. Ma la sua “passeggiata” - anche al centro della carreggiata - non è durata tanto. In poco tempo è stato recuperato e messo in sicurezza dagli abitanti della zona che con curiosità e stupore, hanno continuato a liberare la strada dai rifiuti.