Una raccolta fondi per combattere il coronavirus. Questa l'iniziativa che l'Aidp (Associazione italiana per la direzione del personale) sta promuovendo in questi giorni. Si tratta di una mano in più per aiutare l'azienda ospedaliera dei Colli, l'ospedale Cotungo e le suore di carità dell'Assunzione di Napoli. Basta un bonifico su l'Iban IT54D0310403407000000820952 intenstato a AIDP Campania e con causale: Donazione per emergenza Covid-19. © RIPRODUZIONE RISERVATA