Una spiaggia non vale una cicca: l'iniziativa dei Verdi alla Rotonda Diaz

Venerdì 2 Agosto 2019, 17:28

“Ma la spiaggia non vale una cicca”, domani (sabato 3 agosto) parte l’iniziativa dei Verdi che distribuiranno dei portacicche alla rotonda Diaz perché sostengono: “I mozziconi sono tra gli elementi più inquinanti, non abbandonateli in spiaggia”.“Saremo alla rotonda Diaz per distribuire dei portacicche che potranno essere usati per conservare i mozziconi dopo aver fumato - il consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli, i consiglieri comunali del Sole che Ride Stefano Buono e Marco Gaudini e i portavoce dei Verdi in Campania Vincenzo Peretti e Benedetta Sciannimanica - Così i cittadini avranno un recipiente che farà in modo che le cicche non siano disperse nell’ambiente. La vicinanza del “Mappatella Beach” non è casuale.I Verdi ricordano che secondo uno studio della San Diego State University, riportato in un articolo de “Il Mattino”, un solo mozzicone di sigaretta in un litro d'acqua è sufficiente a uccidere gran parte della fauna marina e di acqua dolce. Si tratta di rifiuti che inquinano gli specchi d’acqua più delle cannucce e delle buste di plastica. Servono decenni per degradare un solo mozzicone di sigaretta e gli elementi tossici contenuti al suo interno finiscono per inquinare interi ecosistemi.