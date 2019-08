Unicocampania, torna la campagna per abbonamenti gratis agli studenti

Giovedì 8 Agosto 2019, 17:39

Riparte domani, 9 agosto, la campagna per gli abbonamenti gratuiti agli studenti di Unicocampania. L'agevolazione, cofinanziata con fondi dalla Regione Campania e risorse POR Campania FSE 2014-2020, è diventata «permanente» grazie ad una apposita Legge Regionale che garantirà - anche negli anni a venire - la possibilità agli studenti campani di richiedere l'abbonamento gratuito per il percorso casa/scuola/università.Come negli scorsi anni, potranno presentare domanda gli studenti in possesso dei seguenti requisiti: residenza in Campania; età compresa tra gli 11 e i 26 anni compiuti; iscrizione a scuola secondaria di primo e secondo grado (medie e superiori) o università; possesso della certificazione ISEE non superiore a € 35.000. Lo scorso anno sono stati rilasciati oltre 100.000 abbonamenti. La richiesta può essere presentata esclusivamente on-line, nell'apposita sezione del sito del Consorzio, con una procedura snella ed agevole che consente il caricamento dei documenti richiesti sulla piattaforma abbonamentiunicocampania.it«Unicocampania gestisce questa importantissima iniziativa della Regione Campania fin dalla sua nascita - sottolinea Gaetano Ratto, Direttore del Consorzio - In questi anni abbiamo fatto tesoro dell'esperienza maturata e abbiamo migliorato la procedura per renderla sempre più friendly. Invitiamo, pertanto, gli studenti a collegarsi al nostro sito e a seguire le indicazioni riportate così da evitare qualsiasi problema nel rilascio della card».