«Agritech: uno slogan o il futuro delle nostre imprese?»: è questo il tema dell'incontro in programma domani, venerdì 18 marzo, con inizio alle ore 16.00 nell'Unione industriali di Napoli. Continua così il ciclo di incontri Pmi Reaction #impresealcentro promosso dal gruppo Piccola Industria in collaborazione con le sezioni dell'Unione industriali Napoli e con il Campania digital innovation hub.

«In un contesto socio-economico in continua evoluzione, dove innovazione e digitalizzazione sono la chiave del successo, è fondamentale far conoscere le iniziative che le imprese delle diverse filiere produttive stanno adottando e individuare soluzioni alle eventuali problematiche incontrate» si afferma in una nota diffusa dai promotori delle assise.

Questo secondo incontro, organizzato in collaborazione con le sezioni Filiera Alimentare e Ict, «mira a presentare alcune esperienze delle aziende di tali settori nell'approccio alla digital trasformation e a calarle nel contesto politico ed economico che in maniera diretta e indiretta le condiziona». Introdurrà i lavori la presidente del Gruppo Piccola Industria di Unione Industriali Napoli, Anna Del Sorbo.