Unione industriale Napoli: l'incontro con i cavalieri del lavoro

“La realtà produttiva del mezzogiorno nel contesto nazionale”: sarà questo il tema sviluppato nel corso della tavola rotonda in programma venerdì 24 marzo 2023 alle 17.30 all’unione industriali di Napoli. L’incontro si inserisce nel quadro delle attività del “seminario sulle economie territoriali”, promosso dalla federazione nazionale dei cavalieri del lavoro e dal gruppo mezzogiorno dei cavalieri del lavoro, che da mercoledì 22 marzo, fino a sabato 25 marzo, vede impegnati gli allievi del collegio universitario di merito dei cavalieri del lavoro “Lamaro Pozzani” in un intenso tour alla scoperta di alcune tra le eccellenze produttive, scientifiche, tecnologiche e culturali della Campania.

A introdurre il tema saranno Teresa Naldi, vice presidente del gruppo del mezzogiorno dei cavalieri del lavoro, Costanzo Jannotti Pecci, presidente unione industriali Napoli e Sebastiano Maffettone, coordinatore del comitato scientifico del collegio universitario “Lamaro Pozzani”.

L’incontro rappresenta la tappa conclusiva del “seminario sulle economie territoriali”. Il tour campano ha visto protagoniste tre realtà industriali di primo piano come Ferrarelle, Laminazione Sottile e Seda. Oltre agli stabilimenti produttivi, i ragazzi hanno visitato il comprensorio olivetti di Pozzuoli, accompagnati dal professore Andrea Maglio, e il centro di ricerca TIGEM- Telethon Institute of Genetics and Medicine, condotti dal direttore Andrea Ballabio.