Universiadi, cambia il piano traffico: riapre viale Gramsci dopo il flop del weekend

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Lunedì 1 Luglio 2019, 07:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si parte stamane alle 7 - come anticipato da Il Mattino - con il nuovo piano traffico per le Universiadi: inversione dei sensi di marcia in viale Gramsci, via Giordano Bruno e in via Caracciolo. Un palliativo per curare il grande malato, il dispositivo che stringe in una morsa infernale chi proviene da oriente e deve percorrere via Acton e la Galleria Vittoria e da occidente la Riviera di Chiaia. «Tutto è migliorabile» trapela da Palazzo San Giacomo, quindi non sono escluse delle modifiche ulteriori».