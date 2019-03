Venerdì 29 Marzo 2019, 17:53 - Ultimo aggiornamento: 29-03-2019 17:54

Da Palazzo Chigi a Napoli. Il neo Cavaliere della Repubblica punta a Tokyo 2020 ma desidera vivere le emozioni delle Universiadi 2019. Banco di prova i Giochi universitari per l’atleta delle Fiamme Gialle, che ha ricevuto dal sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega allo sport Giancarlo Giorgetti la prestigiosa onorificenza, in vista della competizione a cinque cerchi il prossimo anno in Giappone. A Città del Messico la «freccia del Sud» incantò il mondo nel 1979. «Sarebbe un sogno solo avvicinarmi a quello che ha fatto Pietro Mennea. Storico il tempo di 19”72, tuttora il record europeo sui 200 metri. E l’Universiade è davvero un evento straordinario, dove si mettono in gioco i migliori al mondo: mi piacerebbe correre per il mio Paese», dichiara il campione tesserato per il Gruppo Sportivo della Guardia di Finanza.Primatista nazionale dei 100 metri piani con il tempo di 9"99, capace di scendere sotto i 10" sulla distanza, il milanese Filippo Tortu è il viso, assieme a Gianmarco Tamberi, oltre che le gambe, dell’atletica italiana. E anche la speranza di grandezza, dopo anni di assenza di fuoriclasse nel movimento azzurro. A distanza di 40 anni esatti da quell’indimenticabile e sensazionale impresa, proverà a sprintare all’ombra del Vesuvio il già campione europeo under 20 (Grosseto 2017) e vicecampione mondiale di categoria (Bydgoszcz 2016). «Non sarà facile esserci, in quel periodo c’è la preparazione per i Mondiali di Doha, in Qatar. Ma farò di tutto per partecipare, vincere, esserci». Anche perché Pietro Mennea, il principe dell’Universiade messicana, è sul rettilineo del suo destino. Studi universitari iniziati alla Luiss di Roma, proprio con una borsa che portava il nome del fenomeno barlettano. Le corse, gli allenamenti, i viaggi, i libri. Complessi gli incastri. «Non è semplice conciliare sport e università, ma tanti ragazzi lavorano e studiano assieme per mantenersi e posso riuscirci tranquillamente anche io: studio nella prima parte del pomeriggio, tra allunghi, corse, massaggi».Oro ai Giochi del Mediterraneo a Tarragona, in Spagna (2018) nella staffetta 4x100, si prospetta un doppio risultato importante per il classe 1998, pronto a trascinare l’Italia nel medagliere, proprio come un altro gigante dello sport italiano, Gregorio Paltrinieri, che all’Universiade di Taipei due anni fa, si acquartierò sul gradino più alto del podio negli 800 e 1500 stile libero. Non semplice gareggiare contro affamati avversari in pista e intramontabili miti e leggende a vegliare dall’Olimpo delle glorie imperiture. Ora viene la parte più difficile: avvicinarsi ai tempi di Mennea sui 200 metri, -record mondiale imbattuto per 16 anni, nove mesi, 11 giorni, fino al 19”66 di Michael Johnson, il «figlio del vento» (quattro ori olimpici e otto volte campione mondiale in carriera) ad Atlanta’96-, dopo il 20”34, fissato nel 2017 al Golden Gala, intitolato non a caso al suo incommensurabile predecessore, a Roma. Il sogno: fare meglio e cominciare a scrivere la storia allo stadio San Paolo.