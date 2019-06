Universiadi a Napoli, arrivano i primi atleti e tre tuffatori provano la nuova piscina

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 25 Giugno 2019, 07:30

Un tuffo nelle Universiadi. Cominceranno solo il 3 luglio con la cerimonia di apertura, anche se il giorno prima tuffi, calcio e pallanuoto apriranno il programma con le prime qualificazioni, ma ieri è stata la volta di Gabriele Auber, Flavia Pallotta e Laura Bilotta a provare trampolino e piattaforma della riaperta piscina della Mostra d'Oltremare.Stanno arrivando alla spicciolata le delegazioni da tutto il mondo. Alla fine saranno 127. Qualcuno ha preso possesso della sua camera in giro per la Campania, qualcun altro è in albergo a Napoli in attesa di trasferirsi sulle navi che approderanno nel porto il 28 gennaio. È il caso dei tre tuffatori che ieri si sono allenati alla Mostra d'Oltremare. «Siamo arrivati con dei grossi dubbi. Sapevamo che la piscina di Napoli non si usava da tanto tempo, sapevamo che l'organizzazione stava facendo le corse contro il tempo e devo dire hanno fatto un gran bel lavoro» è il pensiero di Gabriele Auber, triestino trapiantato a Roma, specialista del trampolino con il quale ha conquistato due bronzi alle Universiadi di Taipei. «Le richieste di noi tuffatori sono sempre un po' particolari e siamo giunti dubbiosi ma andiamo via contenti».