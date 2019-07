Universiadi a Napoli, ecco i “furbetti” della preferenziale: l’ira degli atleti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Sabato 6 Luglio 2019, 07:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

C'è chi preferisce la preferenziale anche tra gli automobilisti comuni, cioè quelli non autorizzati al percorso dedicato ai bus, ai taxi selezionati e agli atleti delle Universiadi. Come si vede nelle foto scattate ieri mattina, sono diversi i veicoli in coda al semaforo di via Cristoforo Colombo: provengono da via Acton e sono fermi a pochi metri dal villaggio della Stazione Marittima o dal varco di uscita dei bus in rotta verso piscine, stadi, poligoni e campi.