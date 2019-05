Universiadi a Napoli, al Plebiscito show di luci e fuochi con l'incognita cantieri

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 26 Maggio 2019, 07:30

Fuochi d'artificio alle spalle del colonnato di piazza del Plebiscito, un intenso gioco di luci proiettato sulla Basilica pontificia di San Francesco di Paola, una mega pedana collocata tra le due statue equestri e un ledwall che ripercorrerà i momenti più belli delle Universiadi. Il progetto dell'evento di chiusura della trentesima edizione delle Olimpiadi universitarie, che si terranno a Napoli dal 3 al 14 luglio, è stato presentato durante una riunione in città venerdì da Marco Balich, al quale, attraverso la «Balich Worldwide Show» è affidata l'organizzazione dei due show (apertura e chiusura) della kermesse sportiva. Resta però l'incognita del cantiere dell'impianto di ventilazione della metropolitana in piazza del Plebiscito, sul lato dove si trova la Prefettura. Dal Comune però assicurano: «Non inciderà in alcun modo sull'evento».