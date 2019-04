Lunedì 1 Aprile 2019, 13:08

To be unique. Napoli si colora di sport. Scatta oggi, lunedì 1 aprile 2019, la massiccia campagna promozionale per le Universiadi all’ombra del Vesuvio. Scelta non casuale l’immagine dell’atleta in corsa, per ricordare l’approssimarsi dell’evento internazionale, che coinvolgerà 8 mila atleti, 18 discipline sportive e interesserà ben 124 paesi partecipanti dal 3 al 14 luglio. In arrivo i capi delle delegazioni sportive universitarie provenienti da circa 50 nazioni, per l'«Heads of Delegation Meeting», che farà il punto della situazione. Domani 2 aprile (ore 10) interverranno il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, il commissario straordinario, Gianluca Basile, il presidente del CUSI, Lorenzo Lentini, il presidente della FISU, Oleg Matytsin, nella Sala Galatea della Stazione Marittima di Napoli.L’obiettivo della pubblicazione del visual su impianti luminosi è sensibilizzare e al contempo avvicinare cittadini e turisti alla 30esima edizione dell’evento sportivo multidisciplinare, secondo soltanto alle Olimpiadi: si punta alla promozione del territorio. Focus del visual è lo sport raffigurato simbolicamente attraverso l’archetipo dell’atleta, che con il suo movimento lascia dietro di sé una scia di colori ed emozioni, e di una regione dinamica che corre verso nuovi e ambiziosi traguardi.