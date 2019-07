Universiadi a Napoli, è la notte del metrò fino alle 2: corse straordinarie fino all'1.30

Mercoledì 3 Luglio 2019, 17:10 - Ultimo aggiornamento: 03-07-2019 17:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Trasporti in notturna per l'evento di questa sera al San Paolo. Sia l'Anm che Trenitalia rispettivamente con la Linea 1 e la Linea 2 del metrò scendono in campo con corse straordinarie.Per quanto riguarda l'Anm, la Linea 1 della Metropolitana di Napoli avrà un prolungamento dei turni di esercizio fino alle 02.00 del mattino nelle giornate del 3, 5, 6, 12, 13 e 14 luglio. Nella speranza che non si registrino i disservizi che hanno messo ko la linea in questi giorni, compreso oggi dove si è registrato uno stop di circa 10 minuti con ritardi nelle corse di circa 30 minuti.Nelle altre giornate del periodo non interessate dal prolungamento, il servizio prevederà l’ultima corsa da Garibaldi alle 23.02. Prolungamento notturno anche per la Funicolare Centrale che, per l'intera durata delle Universiadi, effettuerà le corse fino all'01.00 di notte, mentre nelle giornate del 3, 5, 6, 12, 13 e 14 luglio, funzionerà fino alle 02.00.Trenitalia, invece, vetttore ufficiale della 30esima Universiade Estiva 2019 in programma in Campania da oggi 3 luglio e fino a domenica 14. La società di trasporto del Gruppo FS Italiane conferma il proprio impegno a fianco di importanti eventi sportivi e culturali. Raggiungere con i treni regionali le numerose gare in programma è più facile, conveniente e sostenibile dal punto di vista ambientale. Sono stati potenziati i collegamenti della Linea 2 di Napoli e della metropolitana di Salerno con corse fino alle 0.30. Inoltre, per migliorare il deflusso delle persone, a conclusione della cerimonia di inaugurazione di oggi, 3 luglio, sono previste corse metropolitane straordinarie della Linea 2 di Napoli fino all’1.30.