Il dono del San Paolo ​non vada sprecato

Mercoledì 3 Luglio 2019, 08:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Alla vigilia dei suoi sessant’anni (la prima partita, vinta sulla Juve, risale al 6 dicembre 1959) il San Paolo ringiovanisce e torna ad essere uno stadio di livello internazionale, degno di accogliere il Napoli e le sue avversarie in Champions League, oltre ad essere teatro delle grandi sfide di campionato. Finalmente non è più quel «cesso» di cui si era lamentato De Laurentiis a più riprese.E il presidente ha assicurato che, dopo le Universiadi, provvederà ad interventi per completare un'opera di restyling finanziata con 25 milioni dalla Regione Campania, probabilmente non appena sarà formalizzata la convenzione con il Comune per la gestione.Seggiolini, impianti di illuminazione e di amplificazione, servizi igienici e tabelloni, i sospiratissimi tabelloni: gli spettatori alla cerimonia inaugurale di stasera, e i tifosi del Napoli da fine agosto, saranno ospitati in una struttura accogliente che meritano una metropoli e una squadra di grande tradizione. Il San Paolo non sarà più brutto e insicuro, uno dei peggiori stadi d'Italia a dispetto della storia degli azzurri. È un'importante eredità che lasciano le Universiadi e finalmente potrà tornare a Fuorigrotta anche la Nazionale di calcio, che ha giocato qui per l'ultima volta nell'autunno del 2013, alla vigilia degli sciagurati Mondiali in Brasile.La tentazione di un nuovo stadio (ma da costruire dove e con quali capitali?) non assalirà più De Laurentiis e non vi saranno più scontri con il sindaco de Magistris sul tema dello stadio che fa acqua da tutte le parti, non solo metaforicamente. L'ultimo intervento strutturale risaliva al 1990, l'anno dei Mondiali e delle notti magiche, poi soltanto piccoli lavori e grandi discussioni tra Comune e Calcio Napoli. Ricevuto questo dono dalle Universiadi, il proprietario e l'inquilino del San Paolo dovranno difendere la Casa Azzurra con gli opportuni interventi. Intanto, i napoletani non vedono l'ora di poter ammirare il nuovo stadio che stasera sarà sotto le luci dei riflettori, ammirato anche dal presidente della Repubblica Mattarella. Toccherà certamente anche agli abituali frequentatori di Fuorigrotta tutelare questo gioiello, altrimenti il passo indietro, cioè il ritorno a un «cesso» di stadio, sarebbe immediato.