Universiadi a Napoli, ecco le navi-villaggio: a bordo grandi show e cucina italiana

«Nel villaggio sulle navi da crociera gli atleti troveranno la tipica ospitalità italiana e quello che normalmente trovano i nostri ospiti, l'italianità da tutti i punti di vista a partire dai servizi della cucina». Così Mario Alovisi, vicepresidente di Costa Crociere, presenta il villaggio degli atleti sulla nave Costa Victoria e su quella della Msc che è stato inaugurato oggi al porto di Napoli per le Universiadi. «L'opportuinità di Napoli -spiega Alovisi - ci ha fatto molto piacere, noi avevamo avuto già questa esperienza alle Olimpiadi invernali di Sochi del 2014 e quindi abbiamo il know how per accogliere gli atleti che a Napoli troveranno cibo napoletano, italianità, pizza e anche mozzarella».Anche Msc arriva pronta all'appuntamento con le Universiadi: «Abbiamo formato in modo specifico il nostro personale di bordo - spiega Leonardo Massa, country manager di Msc Crociere - e abbiamo rinnovato tutte le attrezzature sportive, aggiungendone di ulteriori per la preparazione agonistica. Abbiamo predisposto un piano di attività per rendere speciale la permanenza su MSC Lirica tra una gara e l'altra, abbiamo, infine, creato le condizioni per fare in modo che le 71 delegazioni presenti possano assaporare Napoli e la Campania non solo sulla nave - grazie ad esempio ai nostri menu tipici - ma anche indicando agli atleti a bordo quali sono i luoghi più belli e suggestivi da visitare presenti sul territorio. Questo è l'impegno di MSC per le Universiadi e per la città. Un impegno di cui siamo molto orgogliosi». Massa ha spiegato che «abbiamo pensato a tutto a bordo di Msc Lirica. Dal centro multi religioso che permetterà agli atleti di raccogliersi in preghiera, ai menu gastronomici internazionali, dai tornei di tennis tavolo al karaoke, dalle serate disco sui ponti delle piscine all'aperto agli straordinari spettacoli teatrali».