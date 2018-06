Venerdì 8 Giugno 2018, 18:29

È stata pubblicata sul sito del commissario straordinario per la realizzazione dell'Universiade Napoli 2019 un'indagine di mercato finalizzata all'individuazione di operatori economici da invitare alle procedure negoziate da affidarsi secondo il criterio del minor prezzo per l'affidamento dei seguenti lavori nel Comune di Napoli: interventi di riqualificazione dello stadio «Caduti di Brema»; interventi di riqualificazione dello stadio «San Pietro a Patierno»; interventi di riqualificazione dello stadio comunale «Giorgio Ascarelli». La scadenza è prevista per il giorno 18 giugno alle ore 13.