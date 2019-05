Universiadi a Napoli, via le auto dal porto: stop al parcheggio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 21 Maggio 2019, 07:30

Sarà una Universiade sempre più green quella in programma dal 3 al 14 luglio a Napoli e in Campania. Dopo l'accordo con Zero Waste Italy, che avrà propri presidi informativi nei 56 siti dove si svolgeranno le Universiadi, parte oggi un'attività di monitoraggio della qualità dell'aria presso la Stazione Marittima dove saranno ormeggiate le due navi da crociera che ospiteranno parte degli atleti che parteciperanno all'Universiade di luglio. L'attività di monitoraggio si protrarrà fino al 20 agosto. A curare i controlli sarà l'Arpac, l'Agenzia regionale per la protezione ambientale, che ha sottoscritto una convenzione con la struttura commissariale Napoli 2019.