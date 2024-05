Università Federico II di Napoli compie 800 anni: da festeggiare insieme alla città

Un viaggio lungo 800 anni per raccontare la storia di una città e dell’Italia intera. L'Università degli Studi di Napoli Federico Il celebra otto secoli dalla fondazione, avvenuta il 5 giugno 1224, con un fitto calendario di eventi che vede insieme la comunità federiciana, i suoi studenti e importanti personalità del panorama nazionale che non hanno voluto mancare a un appuntamento così rappresentativo.



Un evento iniziato a novembre scorso, con la presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella che a Scampia ha inaugurato l'anno accademico e toccato con mano un segnale forte e deciso di rinascita di un quartiere che attraverso l’insediamento dell’ateneo ha finalmente iniziato a mostrare il suo volto laborioso e sano.

E poi Bocelli, Barbero e Recalcati, e anche iniziative degli studenti, tornei sportivi, senza dimenticare la presentazione dello short movie dedicato all'imperatore Federico Il e manifestazioni con le scuole che hanno scritto e messo in musica canzoni dedicate all'Ateneo laico più antico del mondo e al suo fondatore. Iniziative nel solco della mission che l'imperatore Federico Il ha sancito nella lettera fondativa dell'Università laica più antica del mondo.



La settimana clou delle celebrazioni si aprirà lunedì 3 giugno, al Centro Congressi in via Partenope, con “La Giornata dello studente”, manifestazione nata lo scorso anno in occasione dell'edizione di “Buon Compleanno Federico” che vuole raccontare le storie degli studenti fuori dalle aule, le loro passioni, i loro sogni e gli obiettivi. Ospite d'eccezione il regista e attore napoletano, Vincenzo Salemme, che incontrerà gli studenti e dialogherà con loro. Una conversazione che vedrà principalmente coinvolti gli studenti dei laboratori teatrali federiciani, del laboratorio F2 Radio lab e dei corsi di studio dedicati al cinema e al teatro.

Nel corso della giornata si svolgeranno anche le premiazioni degli studenti che hanno partecipato alle competizioni sportive sfidandosi nelle discipline di calcio a 5, pallavolo femminile, doppio misto di tennis, staffetta mista 4x100 che si sono svolte al Cus, e degli atleti federiciani.

Spazio anche a testimonianze di studenti dei diversi Dipartimenti e di chi ha affrontato le più dure difficoltà della vita per raggiungere la Federico II e poter studiare. Voci degli studenti che sono state raccolte nel volume digitale “L'Università degli studenti” pubblicato sul sito degli 800 anni dell'Ateneo (www.800anni.unina.it). La storia e le passioni dell'imperatore Federico Il, per festeggiare il compleanno dell'Ateneo, diventano un fumetto digitale, un webtoon dal titolo “Lo stupore secondo Federico” realizzato da Lorenzo Ruggiero, fumettista della Marvel e DC Comix che nei mesi precedenti aveva già dato vita a una copertina con Federico Il supereroe, ed Enrico Manzo, sceneggiatore di Dylan Dog per Sergio Bonelli Editore.



La festa prosegue il 4 giugno nel Complesso dei SS. Marcellino e Festo dove gli studenti e la comunità federiciana incontreranno la cantante Malika Ayane che sarà anche la voce del concerto che si terrà, nella stessa giornata, in piazza Del Gesù Nuovo, dalle 21. Un appuntamento con la musica ormai diventato una tradizione e un regalo che l'Ateneo offre alla città in occasione di “Buon Compleanno Federico”.

Il gran finale delle celebrazioni per gli 800 anni dell'Ateneo avrà come cornice il Teatro San Carlo di Napoli. Qui, in una serata condotta dalla giornalista Lorenza Foschini, il divulgatore scientifico Alberto Angela, regalerà al pubblico in sala il racconto lungo 800 anni dell'Ateneo. Ad aprire la serata sarà la presentazione della moneta celebrativa prodotta per l'occasione dall'Istituto Poligrafico e dalla Zecca dello Stato italiano. Il palco del Massimo partenopeo sarà anche il palcoscenico per la premiazione dei Laureati Illustri: la scrittrice Viola Ardone, il capo del Dipartimento per Affari interni e territoriali, Ministero dell'Interno, Claudio Palomba, il Chair Mission Board for Vaccination, Gualtiero Walter Ricciardi, il capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, Giovanni Russo, lo scrittore Roberto Saviano, l'amministratore delegato di Aeroporti di Roma Marco Troncone, la scrittrice Chiara Valerio. A chiudere la festa sarà il concerto lirico a cura dell'associazione Nuova Neapolis APS con i solisti dell'orchestra da Camera di Napoli.

Ma le celebrazioni proseguiranno anche a sipario chiuso: il 7 giugno alle 21, il Complesso dei SS. Marcellino e Festo sarà lo scenario dello spettacolo teatrale “Federico Il Noi”, realizzato dagli allievi del laboratorio teatrale federiciano, diretto da Rosaria De Cicco e Annamaria Russo, mentre il 10 giugno alle 11, sarà presentato nella Sala del Consiglio di Amministrazione, il libro “Le origini della cucina italiana. Da Federico a oggi”, a cura di Paola Adamo, Valentina Della Corte, Francesca Marino ed Elisabetta Moro. Interverranno gli autori. Modera la giornalista Chiara del Gaudio.