Università Federico II di Napoli: studenti e artisti insieme per dire “no” alla guerra

Studenti, docenti e personale amministrativo dell'Università degli studi di Napoli Federico II, insieme a scrittori e artisti, si mobilitano «per dire no alla guerra e per promuovere un messaggio di pace in un periodo storico drammatico». Lunedì 14 marzo alle ore 10.30 si terrà un flash mob sullo Scalone della Minerva, e dalle 11, nell'Aula Magna storica, si terranno letture contro le guerre con la presentazione del “Manifesto della Federico II”.

APPROFONDIMENTI IL CASO Ucraina, bimbi in fuga dalla guerra: in campo il Policlinico... L'INCONTRO Università Federico II di Napoli, studenti ucraini e russi... L'INIZIATIVA Un libro per prendersi cura, l'iniziativa del Policlinico in...

Insieme al rettore Matteo Lorito e agli studenti, interverranno i docenti Laura Lieto - che è anche assessora all'Urbanistica del Comune di Napoli - e Andrea Graziosi, scrittori e artisti come Barbara Buonaiuto, Rosaria De Cicco, Marina Confalone, Sergio Dileo, Marco Zurzolo, Maurizio de Giovanni e la giovane studentessa e attrice Greta Esposito. «L'ateneo è da sempre sede di scambi culturali e promotore di confronto e anche in questa occasione, con la massiccia partecipazione degli studenti soprattutto attraverso le associazioni studentesche, ha scelto di far sentire la propria voce nel nome della cultura», spiega in una nota la Federico II.