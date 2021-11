Usa, cavo sottomarino record ad Arco Felice

Prysmian Group, leader mondiale nel settore dei sistemi in cavo per l’energia e le telecomunicazioni, si è aggiudicato la commessa più grande mai assegnata negli Stati Uniti per un sistema in cavo sottomarino. La commessa è stata assegnata da Dominion Energy Virginia al consorzio costituito da Prysmian e dal gruppo Deme, leader nel settore dell’eolico offshore per la realizzazione del più grande parco eolico offshore degli Stati Uniti.

APPROFONDIMENTI IL CASO Via Cilea, incendio sul furgone pieno di bombole di acetilene: chiusa... IL DRAMMA Tribunale di Napoli, testimone muore in aula durante il processo:... L'EPIDEMIA Vaccini Covid, open day al centro commerciale Vulcano Buono:...

La commessa ha un valore totale di circa 1,6 miliardi di euro, di cui circa 630 milioni di euro relativi a Prysmian per la fornitura dei cavi e i lavori di installazione di sua competenza. La conclusione del progetto è prevista entro il 2026.

Il progetto Coastal Virginia Offshore Wind si trova a circa 43 chilometri al largo della costa di Virginia Beach ed è cruciale per supportare il Commonwealth of Virginia nel raggiungimento del proprio obiettivo di diventare "carbon neutral" entro il 2045. I parchi eolici offshore, con un totale di 176 turbine, saranno in grado di fornire energia pulita a 660mila abitazioni.

I cavi saranno realizzati ad Arco Felice, a Pikkala (Finlandia) e a Nordenham (Germania): si tratta dei tre centri di eccellenza di Prysmian per la produzione di cavi sottomarini.