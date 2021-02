Covid in Campania, in arrivo altre 53mila dosi del vaccino AstraZeneca

Domani la Campania riceverà l'ultima spedizione di febbraio del vaccino Astrazeneca arrivando alla cifra prevista per il mese di 105.000 dosi. Finora sono state ricevute dalla Campania infatti 52.000 dosi del vaccino, mentre domani arriverà l'ultima spedizione del mese di 53.000 dosi, che completerà quindi la fornitura di febbraio. Con il vaccino Astrazeneca in questi giorni sono partite le vaccinazioni del personale scolastico che presto verranno ampliate anche alle forze dell'ordine e ai vigili del fuoco. Tra lunedì e martedì la spedizione settimanale porterà in Campania 44.400 dosi del vaccino Pfizer, con cui si proseguirà la vaccinazione delle persone che hanno più di 80 anni. La fornitura continua su livelli abbastanza alti anche nella settimana successiva, in cui sono attese 46.800 altre dosi di Pfizer.

Ultimo aggiornamento: 20:56

