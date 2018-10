Vandali nella metropolitana di Napoli: metà delle stazioni sono senza vigilantes

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 2 Ottobre 2018, 07:00

Emergenza sicurezza sui mezzi Anm, preda di babygang, vandali e balordi. Tre aggressioni in tre settimane. Nel mirino bus e metrò. L'ultimo episodio domenica a piazza Dante ai danni di un macchinista aggredito da un passeggero che ha mandato in frantumi il vetro della cabina di guida a calci e pugni. L'aggressore è stato denunciato dall'Anm per danni al treno e interruzione di servizio pubblico. I sindacati chiedono un incontro col prefetto e proclamano lo stato di agitazione. Oggi il primo vertice in azienda con l'Ugl, sulle barricate anche Usb, Orsa e Confail. Nel mirino i tagli alla vigilanza esterna armata sulla metropolitana. Venerdì è scattata la riforma: su 18 stazioni, solo la metà sarà presidiata. Sguarnito il Vomero: niente guardie giurate a Rione Alto, Montedonzelli e Quattro Giornate. Mentre dopo il raid a Vanvitelli di una babygang, 15 giorni fa, il vigilante finora in presidio a Medaglie d'Oro tutta la settimana (pomeriggio e sera), resterà in stazione fino al giovedì, per spostarsi a Vanvitelli dal venerdì alla domenica. Lasciando vuota, però, Medaglie d'Oro.