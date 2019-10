Vebo 2019, la fiera della bomboniera e del regalo diventa maggiorenne

Martedì 1 Ottobre 2019, 21:59 - Ultimo aggiornamento: 01-10-2019 22:02

Candeline speciali per il Vebo 2019, salone della bomboniera, del regalo e della casa. L’edizione di quest’anno segna infatti il 18° anno di vita al quartiere fieristico napoletano della Mostra d’Oltremare, anche se, per onore di cronaca, esistono due precedenti appuntamenti che si sono svolti all’interno di un albergo nella periferia partenopea. Diventare “maggiorenni” segna sempre un passaggio importante nella vita delle persone e ancor di più in quella delle aziende o delle realtà imprenditoriali come un salone espositivo, motivo per il quale questo appuntamento del 2019 traccia il primo vero passo verso il futuro.Il neo presidente della fiera, Marco Paulillo, figlio d’arte e poco più che ventenne, ha oggi le redini del salone con intenzioni molto chiare e soprattutto innovative: “L’intenzione è sicuramente quella di proseguire nell’ambito di quanto realizzato sino ad oggi, ma allo stesso tempo rinnovare il concetto di fiera per la Be to Be. Non dobbiamo solo offrire spazi commerciali e gestire il Salone, ma offrire ai nostri clienti servizi per migliorare le rispettive attività aziendali, produttori o negozianti che siano. Dunque uno dei miei primi passi è stata la creazione di un’ agenzia di comunicazione – prosegue Marco Paulillo - per realizzare opportunità in favore degli operatori del settore offrendo loro creatività grafica, gestione delle piattaforme social e realizzazione di siti per le loro strutture, ma non sarà l’unica novità. Punteremo anche ad un’evoluzione tecnologica ”.Il punto di vista di Marco Paulillo è moto determinato e chiaro, largo a strumenti come social, piattaforme a supporto del settore, sia per le aziende espositrici sia per i negozi, e soprattutto avviare un dialogo internazionale con altri saloni per promuovere la produttività nazionale. Dispositivi che non necessitano di tempi strategici o consensi popolari , ma solo di applicazioni che Vebo fiera metterà in campo, a disposizione dei suoi clienti, per promuovere in maniera moderna una kermesse del calibro del Vebo.La macchina organizzatrice di Vebo 2019 ha lavorato, anche per questa edizione garantendo un miglioramento dei servizi e dell’in coming, con iniziative come l’ospitalità gratuita in albergo ai buyers stranieri, per implementare la diffusione del made in Italy. Ma anche sconti su viaggi aerei, navi e treni per visitatori e buoni benzina per chi non utilizza vettori di massa. Non ultima l’idea del “Entra e vinci” che prevede un’estrazione tra i visitatori registrati sul sito con ben 20 buoni acquisto, da consumare in fiera, dal valore di 200 euro. Sul territorio cittadino, grazie a convenzioni alberghiere particolari, gli operatori che interverranno al Vebo ‘19 potranno godere di vantaggiosi accordi per pernottare e usufruire dei servizi di trasporti per la fiera, da Aeroporto, porto e stazione, in maniera gratuita.