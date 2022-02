Velasca, a Napoli il brand di calzature artigianali made in Italy

Velasca è anche a Napoli, il brand di calzature artigianali made in Italy. Dopo i nove negozi aperti tra Milano, Torino, Firenze, Bologna e Roma e l'espansione nelle metropoli come Londra, Parigi e New York. In via Calabritto il secondo negozio nel ezzogiorno (l'altro è a Palermo). «Riteniamo che il mercato del Sud-Italia sia molto promettente e possa vivere un momento di crescita esponenziale nel prossimo futuro – affermano Jacopo Sebastio ed Enrico Casati, co-fondatori di Velasca –. I dati e-commerce dell’ultimo anno, infatti, ci hanno dimostrato che i napoletani ripongono una significativa attenzione. Crediamo molto in questa città e nei suoi abitanti, da sempre legati alla bellezza, alla sartoria e ai prodotti artigianali».

APPROFONDIMENTI LA LOTTA AL COVID Green pass, blindato l'accesso agli uffici: via ai piani... LE REGOLE Green pass obbligatorio in tutti i negozi (ma non in farmacie e... IL CASO Green pass obbligatorio nei negozi, nuove regole anche a Napoli:...