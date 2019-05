A Venezia spunta Banksy: «Ma io l'ho già visto a Napoli»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 26 Maggio 2019, 08:00

«Questo qui lo conosco». Agostino 'o pazzo, che nell'intricato gioco delle identità nascoste e intrecciate al destino di Napoli, si chiama in realtà Antonio Mellino, non ha dubbi. Osserva dalla sua bottega di rigattiere ai Tribunali la foto scattata a Venezia, con due uomini che smantellano una bancarella abusiva di quadri di Banksy su ordine dei vigili, e ne riconosce uno. «Quello alto, con la barba, il più giovane, venne insieme a un altro ragazzo fuori casa mia ad allestire il murales della Madonna con la pistola». Agostino parla del passaggio a Napoli di Banksy, il più famoso street artist del mondo come fosse un fatto personale, una cosa sua. In effetti, a lui, per altro verso mito della Napoli popolare degli anni Settanta, è toccata unica la sorte di parlargli, o almeno di tentare un discorso tra il napoletano e l'inglese.