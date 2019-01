Lunedì 21 Gennaio 2019, 16:56 - Ultimo aggiornamento: 21-01-2019 16:57

Niente più rifiuti che trasbordano dagli ormai obsoleti cassonetti. Niente più frutta e verdura gettata alla rinfusa nei contenitori della nettezza urbana. Ma soprattutto niente più grossi bidoni che ostruiscono il passaggio dei pedoni in quella che - da sempre - è un’affollatissima area mercatale. Da oggi anche al Borgo dei Vergini parte la raccolta differenziata.Dopo l’avvio - il 5 novembre scorso - con la distribuzione dei kit ai cittadini del Rione Sanità, da questa mattina in piazza Vergini sono stati consegnati i bidoncini colorati di verde, bianco e marrone a tutti i negozi e i palazzi per la raccolta di vetro, materiale non riciclabile e umido. Dopo il primo lotto che ha visto coinvolte 11mila persone alla Sanità, adesso dunque il sistema del porta a porta (Pap) arriva al Borgo dei Vergini, con il coinvolgimento di altre 3mila persone. Un intervento che si era reso particolarmente necessario in un’area che è da sempre simbolo di caos, illegalità e mancato rispetto delle regole soprattutto per la presenza dei vecchi cassonetti e la sosta selvaggia delle auto.«Su tutto il territorio siamo arrivati al 50% di differenziata sul totale della cittadinanza - commenta Ivo Poggiani, presidente della Terza Municipalità - con questo secondo lotto siamo a 15mila persone coinvolte e mi sembra un dato positivo sia per i commercianti che per i residenti». Da oggi un infopoint di Asìa distribuirà materiale informativo agli utenti in piazza Vergini ad angolo con via Cristallini: un piccolo vademecum di istruzioni per l’uso su come differenziare le varie tipologie di rifiuti. «Finalmente l’ingresso turistico al centro storico sarà liberato dai cumuli di rifiuti - aggiunge Poggiani - non ci sarà più quello scempio che finora i turisti fotografavano davanti Palazzo dello Spagnuolo o in piazzetta Crociferi sotto l’installazione con la citazione della poesia di Totò. A questo si aggiungerà la collocazione di 250 dissuasori contro la sosta selvaggia che imperversava in tutto il Borgo dei Vergini».