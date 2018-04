Giovedì 5 Aprile 2018, 11:03 - Ultimo aggiornamento: 05-04-2018 11:03

Seconda notte in presidio per i lavoratori di Auchan di via Argine, a Napoli, colpiti dal provvedimento di chiusura preannunciato dall'azienda per la fine del mese di aprile. Oggi alle 14 si terrà un sit in di protesta sotto palazzo San Giacomo, sede del Comune di Napoli, in concomitanza con l'incontro tra organizzazioni sindacali e assessore comunale alle attività produttive. Il sindacato chiederà all'assessore Panini di fare pressione sulla multinazionale affinché i livelli occupazionali siano salvaguardati.