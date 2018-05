Il Vesuvio sfregiato: sequestrati i cantieri aperti nell'area degli incendi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Lunedì 21 Maggio 2018, 11:05 - Ultimo aggiornamento: 21-05-2018 11:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TORRE DEL GRECO - Giù i pini per realizzare piste e strade nell'area del Parco Vesuvio, ma i titolari del cantiere si difendono: «Avevamo le autorizzazioni di Comune e Ente Parco». I carabinieri, però, hanno sequestrato tutto e i sigilli hanno messo a rischio anche la Vesuvio Mtb, la gara di mountain bike con 800 partecipanti provenienti da tutta Italia. Alla fine, corsa salva grazie all'intervento proprio del Parco. Restano le polemiche, per una serie di lavori che nelle intenzioni dei proprietari servivano a bonificare una zona distrutta dagli incendi della scorsa estate, mentre per i carabinieri si tratterebbe di un abuso edilizio. È accaduto a Torre del Greco, in località Monticelli, in piena area protetta del Parco. I carabinieri forestali dopo un attento sopralluogo hanno accertato che era in corso il taglio non autorizzato di conifere, in prevalenza pini domestici, su una superficie di circa 20 ettari. Il disboscamento, secondo quanto rilevato dalle forze dell'ordine, serviva a realizzare delle piste: strade ricavate dalla vegetazione e dalla foresta della larghezza media di circa tre metri e lunghe più o meno un chilometro. Sarebbe stata proprio la realizzazione di arterie di collegamento all'interno della riserva del Parco che ha allertato e preoccupato i carabinieri forestali, intervenuti a fermare i lavori.