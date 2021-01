Via Brecce tra l'illuminazione a metà e sversamenti abusivi nonostante le telecamere, l'unica residente italiana: «Non ne posso più»

Ci sono solo le decorazioni delle luci natalizie ad illuminare – per poco ancora – il buio di via Brecce a Sant'Erasmo. Una porzione di quartiere della IV Municipalità in cui i problemi non sembrano essersi mai veramente risolti. Dagli sversamenti illegali, a cui si è cercato di porre rimedio attraverso l'installazione della video-sorveglianza, all'illuminazione pubblica che – a quanto pare – funziona “a metà”. In un lato della strada infatti, così come denuncia l'unica residente italiana, è impossibile camminare dopo il tramonto a causa del buio che rende il marciapiede impercorribile e pericoloso.

«Da quando sono andati via i rom dai campi di fronte casa mia – afferma Anna Parisi – l'area è diventata ancora più deserta. Gli sversamenti non si sono mai fermati e neanche le telecamere sono riuscite ad eliminare questo scempio. Ormai sono l'unica italiana in questa strada e sono la sola a protestare. Non ne posso più di vivere in queste condizioni. In una strada per metà illuminata e per metà completamente al buio. Dove gli accumuli di rifiuti – anche nei terreni liberati dai campi – generano sempre una puzza insopportabile. Dove gli stranieri la fanno da padroni e dove nessuno rispetta chi come me ha diritto a vivere in un luogo sano e sicuro. Le mie proteste non sono mai state ascoltate ed ora sono esausta». Un malcontento che nel tempo è diventato un vero grido di aiuto di cui il “Comitato lenzuola bianche” ha deciso di farsi portavoce. «Abbiamo ascoltato le lamentele della signora Anna – dice Armando Simeone – che ci descrive una situazione veramente incredibile. In passato ci siamo occupati della zona ma non immaginavamo che fosse ancora in queste condizioni. Le telecamere, nonostante le buone intenzioni, non sono riuscite a rappresentare quel deterrente in cui tutti speravamo. Ma la cosa ancora più grave è che dopo lo sgombero dei campi, l'immondizia non è stata rimossa. Questo crea numerosi problemi, soprattutto d'estate, ed attira animali di ogni genere. In ultimo poi, come ciliegina sulla torta, dobbiamo constatare l'illuminazione a metà che rende tutto ancora più assurdo. Bisogna intervenire subito per tutelare la salute e la sicurezza di chi vive in zona e di chi, durante il giorno, percorre questo tratto di strada che pare sempre più abbandonato a se stesso».

