Via Duomo come Copenaghen: «Cultura, street food e shopping per la rinascita»

Una via Duomo semi deserta, con pochi negozi rimasti aperti tra quelli storici. Chi non ricorda la pasticceria Picardi, il negozio di calzature per bambini Anni Verdi e le tante vetrine con gli abiti da sposa? Oggi quell’immagine è come una cartolina sbiadita, perché nella cosiddetta via dei Musei il commercio vive una crisi cronica da tempo. Complice anche la pandemia, che ha messo in ginocchio numerosi settori. Ma nonostante tutto c’è chi si adopera da circa un decennio per il rilancio di una zona che fa naturalmente da “cerniera” tra due quartieri popolari come la Sanità e Forcella. «Dopo 10 anni abbiamo deciso di trasformarci a breve in associazione - spiega Luigi Guadagno, presidente del Comitato Vivi Via Duomo - Ci battiamo principalmente per la pedonalizzazione della strada, dall’incrocio con via Foria fino a piazza Nicola Amore. A fine maggio dovrebbe aprire la stazione della metropolitana, anche perché il cantiere è stato purtroppo uno dei motivi del declino dell’area».

Un’area dove in questi ultimi anni molte attività commerciali hanno abbassato le serrande. «L’attuale situazione - continua Guadagno - è di criticità. Ma per fortuna si cominciano a vedere i segni di una rinascita, poiché oltre ai negozi preesistenti si stanno aprendo pub, bar e street food grazie anche al progetto di allargamento dei marciapiedi che ha consentito la nascita di nuove attività. Poi purtroppo il Covid ha bloccato tutto». Su 100 negozi 40 infatti hanno chiuso. Insieme al nipote, Salvatore Grandelli, vicepresidente del comitato e titolare di Mon frere, Luigi ha lanciato un’iniziativa per San Valentino. «Stiamo cercando di far identificare via Duomo non solo come la strada dei Musei, perché sarebbe una sorta di cattedrale nel deserto. Piuttosto vogliamo diventi la strada dello shopping come Amsterdam, Berlino, Copenaghen, un modello in stile europeo, dove si abbinano appunto cultura e shopping».

Attualmente sono in corso i lavori di riqualificazione Unesco, «dove il 90% è stato completato - rimarca Salvatore - e il manto stradale è stato fatto, manca l’arredo urbano». «Vogliamo inoltre riportare decoro e vivibilità in quella che in passato era una strada “fiore all’occhiello” della città - aggiunge Guadagno - dallo spazzamento all’illuminazione al rifiorire del commercio. Un progetto al quale stiamo lavorando in sinergia con il Comune di Napoli». E, a pochi giorni da San Valentino, arriva un’iniziativa che va verso questa direzione: avevamo in mente “Innamorarsi a via Duomo”, che a causa del Covid abbiamo dovuto far saltare. Però abbiamo lanciato la campagna “Abbellisci una vetrina e lancia un messaggio d’amore”. In pratica fuori ad ogni vetrina ci sarà, ci auguriamo, una gigantografia dove chiunque potrà scrivere una dedica sul tema dell’amore. Siamo certi possa essere un piccolo passo verso la rinascita di questa zona», conclude.

© RIPRODUZIONE RISERVATA