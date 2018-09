Nuovi controlli sul ponte San Rocco: chiusa metà strada per problemi di sicurezza

Venerdì 7 Settembre 2018, 15:03

Interventi di verifica e constatazione dello stato di conservazione delle strutture portanti del ponte di via Nuova San Rocco. Dopo le denunce e le richieste di intervento da parte della cittadinanza e di alcuni rappresentanti delle istituzioni locali, questa mattina due squadre, una dei vigili del fuoco e una della Protezione civile, si sono recate sul posto per rilevare lo “stato di salute” del viadotto.Ebbene, è stata riscontrata la presenza di una voragine nel terreno proprio alla base del ponte, causata da un malfunzionamento del sistema fognario. Non solo. Anche una cospicua perdita d’acqua è oggetto delle verifiche dei tecnici che in questo momento stanno esaminando il collettore delle acque bianche posto proprio alla base del parapetto.Parte della carreggiata è stata chiusa al traffico pedonale e veicolare in attesa di successivi interventi volti alla ristrutturazione del tratto idrico interessato dalla perdita.