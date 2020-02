Napoli, pronto nuovo parco pubblico attrezzato a via Sartania: «Recuperata area abbandonata»

Quello che nascerà tra pochi giorni a via Sartania sarà uno dei parchi pubblici attrezzati più grandi della città. In un’area fino a qualche anno fa abbandonata al degrado e che qualcuno aveva ribattezzato “strada fantasma” , la IX Municipalità ha realizzato una maxi struttura di circa 3000mq che sarà il fiore all’occhiello di uno dei territori più “verdi” della città. Una altalena, un dinosauro cavalcabile, altre attività ludiche per bambini, un campo di bocce completamente illuminato, un’area fitness, un castello-giocattolo – tra i più grandi della città –, e una giostra dedicata ai bambini speciali saranno le dotazioni del nuovo parco fortemente voluto dalla Municipalità e sul quale si stava lavorando da diversi mesi.



«Si tratta di un’area densamente popolata ma che fino ad oggi era abbandonata completamente al degrado – hanno spiegato Lorenzo Giannalavigna, Marco Lanzaro e Tommaso Nugnes, rispettivamente presidente, vice presidente ed assessore al Verde del nono parlamentino – fin dal nostro insediamento ci siamo impegnati per recuperare questa zona e darle un futuro. Lo sviluppo dei quartieri deve necessariamente passare attraverso la creazione di aree attrezzate dove i cittadini possano intrattenersi, fare sport e vivere il territorio. Da questo punto di vista ce la stiamo mettendo tutta, lo testimonia il lavoro che stiamo facendo per ripristinare parchi di Soccavo e Pianura che abbiamo ereditato in condizioni disastrose e che stiamo rimettendo in sesto».



I fondi per la realizzazione del nuovo parco pubblico sono stati stornati, di concerto con la Regione, dal piano Internodale dell’area Flegrea. © RIPRODUZIONE RISERVATA