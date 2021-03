Via Teresa Ravaschieri a Napoli, è sua la strada dove c'è il primo ospedale chirurgico per bambini

Questa mattina si è svolta la cerimonia di apposizione della targa del nuovo toponimo dedicato a Teresa Filangieri Fieschi Ravaschieri, in quella finora denominata via Croce Rossa nel quartiere Chiaia.

Erano presenti gli assessori comunali alla Toponomastica Alessandra Clemente e alle Pari opportunità Francesca Menna, proponenti l'intitolazione.

APPROFONDIMENTI L'URBANISTICA Piazza Leonardo, lavori in corso: pronta l'intitolazione a... L'INIZIATIVA Le scale di via Luca Giordanointitolate ad Artemisia Gentileschi

Il nuovo toponimo è dedicato alla filantropa, nata a Napoli nel 1826, scrittrice, giornalista, dedita ad attività socio-assistenziali e ad opere umanitarie. A Teresa Ravaschieri è dovuto il primo ospedale chirurgico per bambini in Italia, il Lina Ravaschieri, sorto nel cuore di Chiaia nel 1879 in ricordo della figlia morta a soli dodici anni. La casa dei bambini sofferenti di Napoli, che sarà in breve all’avanguardia nei campi chirurgico e ortopedico, alba degli Ospedali Riuniti per Bambini.

Presenti all'iniziativa il presidente della Municipalità 1 Francesco De Giovanni e l’assessore municipale Antonella La Porta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA