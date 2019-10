Napoli: via Masoni chiusa per frana, ma le auto passano lo stesso

Sabato 5 Ottobre 2019, 16:36 - Ultimo aggiornamento: 05-10-2019 16:42

Dallo scorso 17 settembre via Ulderigo Masoni, una importante arteria di collegamento tra Capodichino e l'area dei Ponti Rossi è formalmente chiusa al traffico a causa di una frana che si è abbattuta sulla carreggiata. Ad oggi i lavori di messa in sicurezza e consolidamento del costone montagnoso franato non sono ancora partiti - alla base un contenzioso tra il Comune di Napoli è il privato proprietario del tratto franato - e i commercianti della zona cominciano a risentire dal quasi totale azzeramento del traffico veicolare. In via del tutto formale via Masoni risulta essere chiusa al traffico, però questo non impedisce ad alcuni automobilisti di continuare a percorrere la strada nonostante il pericolo di ulteriori crolli. Le transenne che delimitano il tratto di strada crollato, infatti, sono state quasi immediatamente strappate via.Il Comitato Linea 10 e i commercianti di via Masoni stanno portanto avanti una battaglia per chiedere al Comune di accelerare la messa in sicurezza. I negozianti hanno dato vita ad una raccolta firme per una petzione da consegnare a palazzo San Giacomo. Secondo voci di corridoio i lavori dovrebbero partire a stretto giro. Entro lunedì, infatti, dovrebbero entrare in azione le squadre per la rimozione dei detriti - oggi sistemati ai margini delle carreggiate - e il transennamento definitivo della zona. Prima della messa in sicurezza la strada potrebbe essere riaperta a con limitazioni per mezzi pesanti e con un senso unico alternato. Ad oggi, però, siamo ancora nel campo delle ipotesi.«La chiusura della strada ha portato enormi disagi al quartiere - spiega Carmela Manzi del Comitato Linea 10 - sia in termini di viabilità che in termini di ricadute commerciali. A poche decine di metri dal tratto dove si è verificata la frana c'è l'imbocco dell'Asse Mediano, non è difficile quindi immaginare quale enorme disastro possa rappresentare per il traffico la chiusura di questa strada. Ci stiamo battendo per ottenere dal Comune una rapida riapertura di questa importante strada. Ci risulta - prosegue - che ci sia un contenzioso in atto con un privato, ci auguriamo che via Masoni non faccia la fine di altre strade chiuse al traffico per decenni».