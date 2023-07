Viale Colli Aminei, il "muraglione" del parco Amendola diventa un caso: «Lavori interrotti definitivamente»

Su viale Colli Aminei, all'altezza del parco Amendola, dall'ormai lontano 2016 il muro di cinta che "chiude" il parco è transennato con una orribile impalcatura di tubi innocenti creata per sostenere l'intera struttura risultata pericolante. Un vero e proprio "muraglione" di ferro arrugginito che ha ristretto la carreggiata e che da quasi otto anni crea enormi problemi ai residenti della zona.

Il problema più sentito è quello relativo al degrado: le erbacce incolte hanno letteralmente colonizzato la struttura, costruendo un habitat ideale per insetti di ogni tipo e per le immancabili colonie di ratti che in questa zona di Napoli sovrabbondano.

Il quadro è peggiorato - se possibile - dagli incivili che sono soliti sversare i loro rifiuti all'interno dell'area di cantiere, dando vita ad una vera e propria discarica all'interno della quale gli operatori di Asìa non possono intervenire.

Un problema spinoso, quello del muro del parco Amendola, che Napoliservizi ha ereditato dall'Istituto Autonomo Case Popolari - ex proprietario del complesso abitativo - e per il quale non sono state trovate ancora soluzioni. In verità già dal 2019 sembrava che qualcosa dovesse cominciare a muoversi, con diversi annunci di avvio lavori che si sono susseguiti nel tempo.

Lavori che, tra l'altro, prevedevano la rimozione delle alberature ad alto fusto presenti nel parco e che, secondo i tecnici, contribuivano a "spingere" sul muro di cinta creando pericolose criticità e rischi per la tenuta della struttura. Il progetto iniziale, dal valore di circa 60.000 euro, però, non aveva tenuto conto di alcune problematiche tecniche - in particolare la presenza di numerosi sottoservizi - che richiedevano scavi e procedure particolari, del tutto fuori dal budget fissato da Napoliservizi e Comune di Napoli.

Si arriva così al mese di settembre 2021, quando la ditta aggiudicataria dell'appalto, a causa del lievitare dei costi, rescinde il contratto con palazzo San Giacomo, ritirandosi dall'appalto e lasciando il Comune con il "cerino in mano". Ad oggi il cantiere risulta aperto - almeno de facto - ma manca un nuovo progetto che stabilisca i costi effettivi da sostenere, manca una ditta in grado di aggiudicarsi l'eventuale appalto e mancano, per ovvie ragioni, i fondi necessari alla sua realizzazione. Una situazione estremamente ingarbugliata che lascia presagire una sola triste verità: la cosa non si risolverà in breve e gli abitanti della zona dovranno penare ancora a lungo prima di veder rimossi i new jersey e l'impalcatura di contenimento.

«Si tratta di una situazione che purtroppo conosciamo bene - ha spiegato il consigliere comunale Gennaro Acampora - che è figlia di una cattiva gestione da parte della precedente amministrazione, che aveva sottostimato i costi dell'appalto creando i presupposti per la situazione odierna. Ad oggi manca ancora un progetto per la riqualificazione di quel muro - continua l'ex esponente del terzo parlamentino - e per questo sto facendo pressioni per cominciare quantomeno a stilare un progetto. Comprendo benissimo le difficoltà amministrative e progettuali, ma i cittadini ora hanno bisogno di risposte concrete in tempi accettabili».