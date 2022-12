Un vicolo cieco a doppio senso. L'imbuto è servito tra corso Vittorio Emanuele e via Suor Orsola, a due passi anche dal Pontano. Ogni giorno traffico in tilt, scooter e auto parcheggiate, nonostante un divieto di transito per i non residenti. Sono più o meno 300 i cittadini bloccati sulla salita che, passando dall'Università, conduce dal Corso ai Gradini San Nicola. La situazione non è semplice: mezzi di soccorso e mezzi di tutti i tipi sono impossibilitati a passare. L'avvocato Lucio Santangelo, amministratore del civico 14-15 di Gradini San Nicola, ha indirizzato un esposto a Comune, parlamentino e polizia municipale.

Questo di via Suor Orsola un caso limite anche se si considera il contesto spesso anarchico della circolazione partenopea. Sono decine i residenti che, ogni mattina, sono praticamente costretti alla retromarcia del vicolo intasato (su cui a oggi insiste anche un cantiere). «Tale stradina molto stretta e senza uscita, unica via di accesso al nostro condominio composto da oltre 40 unità abitative e da circa 50 tra posti auto e garage, è il prolungamento di via Suor Orsola - recita l'esposto - dove sono apposti due cartelli stradali, il primo di divieto di accesso eccetto i residenti, il secondo di divieto di sosta. Nonostante tali divieti la strada è perennemente occupata su entrambi i lati. Queste difficoltà si amplificano e peggiorano durante gli orari di entrata e uscita dall'Istituto Suor Orsola che si trova su via Suor Orsola in quanto tante macchine si inerpicano sulla salita per lasciare gli alunni davanti alla scuola». «Via Suor Orsola è una strada chiusa - aggiunge Santangelo - Vista anche l'Università, è diventato impossibile passare. C'è una sosta continua, in barba ai divieti. Va installata una telecamera. Solo così potremo finalmente tornare a uscire da casa: la situazione è diventata insostenibile».