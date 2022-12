Capodanno nel caos. La notte del 31 dicembre è altissimo il rischio di ritrovarsi le strade della città sguarnite di vigili urbani. Nonostante il Comune di Napoli abbia organizzato il concertone in piazza Plebiscito e l'all-night-long con deejay set sul lungomare, il Csa, sindacato che conta tra i propri iscritti buona parte dei caschi bianchi, ha indetto un'assemblea da mezzanotte del 31 dicembre alle 24 del primo gennaio. Ad accendere i riflettori sul caso da considerare un unicum nella storia - è stato il comandante della polizia Municipale Ciro Esposito durante il Comitato ordine e sicurezza pubblica, che si è tenuto ieri mattina in prefettura. Il braccio di ferro tra il generale Esposito e il sindacato dei vigili ha origine da un'esigenza pratica del comando: evitare «la grande fuga» durante il turno della notte di San Silvestro.

Il casus belli nasce il giorno della vigilia di Natale, quando il comandante ha comunicato ai vari reparti delle Unità operative di «assicurare la presenza del personale nel giorno festivo successivo a quello in cui gli agenti avrebbe dovuto lavorare, ma nel quale hanno fatto ricorso ad assenza giustificata». In pratica di poter contare la notte di Capodanno su quei vigili di turno il 25 e 26 dicembre, che si sono però assentati dal lavoro facendo appello a licenze relative alla legge 104, legge 53 (gravi motivi familiari), ferie, malattie e infortuni. Su circa 260 agenti che avrebbero dovuto setacciare le strade della città a Natale e a Santo Stefano, se ne sono assentanti circa 60 il 25 dicembre e 64 il giorno successivo. Con numeri ridotti già all'osso poter contare su meno caschi bianchi, in giorni caldi come quelli delle festività natalizie, rende soltanto più complessa e quasi impossibile la gestione del territorio. Il Csa non ci sta e attacca: «Stanno avvenendo cambi turno rispetto alla programmazione comunicata e molti comandanti di reparto fanno cominciare il primo turno di lavoro (dalle 6 alle 12) alle 11,45, ossia un quarto d'ora prima». Una lesa maestà. «Questa situazione aggiungono - genera malessere e disagio». Dall'amministrazione rispetto alla possibilità di recuperare il festivo spettante dopo l'assenza, causa dello scontro tra sindacato e comando fanno sapere: «Il festivo spettante non lavorato (la cosiddetta quartina) non deve essere recuperato, già a partire dal prossimo 1 gennaio». Dando di fatto ragione al Csa.



Il numero uno di via De Giaxa ha provato a correre ai ripari e ieri ha chiesto il «differimento ad altra data dell'assemblea» da quanto fanno sapere da Palazzo San Giacomo. «L'amministratore comunale ha previsto per le giornate del 30, 31 dicembre 2022 e 1 gennaio 2023 una serie di iniziative pubbliche che richiameranno migliaia di cittadini e turisti queste le motivazioni di Esposito -. In particolare, riveste una particolare complessità tutta l'attività richiesta alla polizia municipale connessa alla fine dell'anno. A fronte di ciò, nella serata del 27 dicembre abbiamo appreso di una assemblea proclamata dal sindacato Csa per tutte le 24 ore del giorno 1 gennaio 2023». Il comando ha chiesto con urgenza all'amministrazione di dare applicazione immediata del differimento dell'assemblea sindacale «per cause eccezionali». Per Esposito «dilungarsi ulteriormente sulla eccezionalità collegata alle esigenze di interesse pubblico» connesse alla giornata di Capodanno e inizio anno «sembra persino superfluo». La chiosa finale nella missiva di Esposito trapelata da piazza Municipio - è lapalissiana: «Quando i riflettori sono accesi sulla città tutti dovremmo sentire in via prioritaria il dovere di offrire il volto migliore, accogliente e non esporre il nostro contesto al lato negativo delle cronache e delle critiche».



Dopo la tirata d'orecchie, l'organizzazione sindacale ha revocato l'assemblea: «Il Csa prende atto del revirement che obbedisce ad una doverosa lettura giuridica delle norme vigenti e di norme non applicabili. Pertanto con grande spirito di servizio revoca a tutti gli effetti di legge l'assemblea indetta per il 1 gennaio 2023». Ma la tensione è altissima. E resta la preoccupazione, ai piani alti di via De Giaxa, di una possibile pioggia di richieste di licenza, che al netto di un discorso di opportunità sono comunque consentite dalla legge. È inutile chiedersi il perché, il 31 dicembre, si possa rischiare di assistere a possibili scene di traffico in tilt, file chilometri di auto e veicoli parcheggiati ovunque.