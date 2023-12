Un Natale «non blindato, ma adeguatamente controllato», per usare le parole del nuovo Prefetto di Napoli Michele di Bari. La Vigilia a Chiaia, si sa, non è un giorno come gli altri. Non lo sono neppure in piazza Bellini o Mezzocannone. Sono queste le location del brindisi prima del cenone, le zone contese tra festa e imbuti di corpi. Attesi migliaia di giovani e adulti in strada, per lo spritz di oggi.

Più dell’anno scorso, dal momento che il 24 dicembre ’23 coincide con la domenica: circa «18mila persone» solo tra baretti, Quartieri Spagnoli e centro storico. Come stabilito nei giorni scorsi durante il Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduto per la prima volta da Di Bari, la strategia per il brindisi, applicata dalla Questura, ripercorre lo schema del dicembre ‘22. E la Questura di Maurizio Agricola ha messo in campo servizi importanti e straordinari. L’organizzazione dei controlli prevede un piano applicativo che impegnerà oggi 300 uomini e donne della polizia di Stato, nelle ore clou dell’afflusso, tra Decumani, Vomero, Montecalvario e baretti di Chiaia. I varchi, 6, per eventuali contingentamenti degli accessi in caso di folla eccessiva, sono previsti solo in quest’ultima location. In aggiunta, e in attesa del dispositivo di traffico per il concertone del 31 al Plebiscito, sono arrivate due ordinanze.

La prima è un’ordinanza sindacale che sarà valida anche il 31 e risponde alle sollecitazioni della Questura, «per garantire la migliore gestione dei servizi di ordine e sicurezza pubblica in occasione dei festeggiamenti» vieta oggi, dalle 10 alle 20, la vendita di bevande che non siano in bicchieri di plastica o carta nelle principali location della movida, esclusa piazza Bellini, su cui resta un punto interrogativo, dato che non figura nel documento. Non si potranno servire alcolici in vetro né in materiali che possano creare rischi per la sicurezza, a meno che i clienti non siano ai tavoli (questo l’elenco delle strade oggetto del divieto: per Chiaia, le vie Filangieri, Santa Caterina, Poerio, Fiorelli, Cavallerizza e piazzettà Rodinò. Per il centro: le vie Mezzocannone, De Marinis, Candelora, Santa Chiara, San Sebastiano, Port’Alba, Santa Maria di Costantinopoli, San Pietro a Majella, Sapienza/del Sole, piazza Miraglia. Per i Quartieri: vico Due Porte a Toledo, Tre Regine, San Sepolcro e via Toledo. Per il Vomero: le piazze Fuga, Vanvitelli, Leonardo, degli Artisti, Muzii,.San Martino, Medaglie d’Oro. Le vie Aniello Falcone, Morghen, Bernini, Scarlatti, Luca Giordano, Merliani e Alvino).

L’altro provvedimento è arrivato dalla Municipalità 1, riguarda Chiaia in senso stretto e ordina, sempre per oggi e per il 31, dalle 10.30 alle 19, il divieto di transito veicolare in vico Belledonne all’incrocio con via Fiorelli. Trecento agenti in campo per la sola polizia di Stato. Ma in strada ci saranno anche vigili, carabinieri e altre forze dell’ordine. «In seguito al tavolo tecnico che si è tenuto in Questura nei giorni scorsi - spiega l’assessore comunale alla Sicurezza Antonio De Iesu - ho dato alla polizia municipale la direttiva di contrastare il parcheggio abusivo, l’alcol minorile e i volumi eccessivi della musica. Chiaia non potrà diventare Oslo, ma controlleremo tutto al meglio. Sui baretti è previsto il servizio più capillare, con 6 varchi presidiati che in caso di eccessivo affollamento potranno portare a un contingentamento degli accessi. Presidieremo anche il centro. Bene per l’aumento d’indennità agli agenti della polizia municipale: consentirà una robusta presenza di vigili anche il 31». Per il 24 dicembre ‘22, secondo le stime del Comitato Chiaia Viva e Vivibile, nel quadrilatero dei baretti arrivarono «circa 7mila giovani per il brindisi. Quest’anno di più: il 24 coincide con la domenica. Resteremo intrappolati in casa».

Altri «10mila ragazzi» affolleranno invece centro storico e Quartieri, osserva il consigliere comunale Gennaro Esposito: «Dalle ordinanze sono state escluse alcune aree che di sicuro saranno meta di un grande afflusso: Banchi Nuovi e Cisterna dell’Olio, nuova e ormai affermata meta della movida. Serve però una presenza preventiva dei vigili capillare, anche a piedi, incentivati com’è giusto che sia anche dalle premialità aumentate. Forse sarebbe stato opportuno interpellare i comitati di residenti e prevedere dei varchi anche in centro, e non solo a Chiaia. E sarebbero servite anche le ambulanze, almeno per oggi: spesso i giovanissimi si trovano riversi a terra durante il brindisi della Vigilia. Anche i Quartieri Spagnoli vanno monitorati con attenzione. In totale, credo che tra centro storico e Quartieri si riverseranno in strada circa 10mila persone». Un fiume di persone in uno scenario di festa che si alimenta anche di un clima mite. Previste temperature al di sopra della media stagionale, tutto è pronto per un brindisi in armonia.