Napoli, apre il sottopasso ferroviario di Vigliena: rampe per bici, luci a led e telecamere

Mercoledì 31 Luglio 2019, 14:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA

É accessibile, a partire da oggi, il sottopasso ferroviario in zona Vigliena a San Giovanni a Teduccio, nella periferia orientale della città, lungo la linea 2 della metropolitana di Napoli. L'opera è stata inaugurata questa mattina alla presenza di Mario Calabrese, assessore del Comune di Napoli alle infrastrutture e ai trasporti, di Giulio Del Vasto, direttore territoriale produzione Napoli di RFI, e di Salvatore Boggia, presidente della VI municipalità.Dopo anni di attesa per i residenti, sono state aperte le rampe fruibili anche a persone con disabilità o con particolari difficoltà motorie. L'infrastruttura è stata progettata e realizzata da RFI (Rete Ferroviaria Italiana) e consegnata al Comune di Napoli che si occuperà della gestione sia attraverso le proprie aziende municipalizzate sia attraverso la municipalità che governa il territorio orientale. Il sottopasso scende in profondità sino a raggiungere la falda acquifera: per questo motivo è stato necessario realizzare un sistema di pompaggio che resterà attivo 24 ore su 24. Negli ultimi mesi i tecnici hanno lavorato proprio per evitare l'allagamento del sottopasso: tale problematica ha reso più lunghi i tempi di consegna. In particolare sarà la municipalizzata del Comune di Napoli Abc a occuparsi della manutenzione delle pompe. La manutenzione ordinaria, invece, spetta alla VI municipalità del Comune di Napoli.Il sottopasso è munito di rampe per il trasporto di biciclette, di impianti di illuminazione a led per il contenimento dei consumi energetici, di un impianto per la raccolta e lo smaltimento delle acque e di un impianto di videosorveglianza. L’intervento sarà completato con la realizzazione, a cura di RFI, di un’area attrezzata per attività sportive e di svago dotata di impianto di illuminazione, di elevati standard di funzionalità e qualità. L’investimento complessivo di RFI è di 2,2 milioni di euro.L'apertura del sottopasso permetterà di abbattere il ponte finora utilizzato dai residenti per attraversare i binari e passare da una parte all'altra del quartiere di Napoli Est. Alla consegna erano presenti anche i cittadini alcuni dei quali hanno polemizzato nei confronti dei consiglieri municipali intervenuti all'inaugurazione del sottopasso: in particolare i residenti hanno sottolineato il ritardo per la consegna dell’infrastruttura e il degrado e l’abbandono che caratterizza tutto il resto del quartiere. Erano presenti anche Marco Sacco e Vincenzo Morreale del comitato civico di San Giovanni a Teduccio. Morreale, rivolgendosi all’assessore Calabrese, ha detto che è necessario utilizzare le risorse per la riqualificazione della costa orientale e ha chiesto di instaurare un proficuo dialogo con l’amministrazione cittadina per tutta una serie di problematiche. Sacco, invece, ha sottolineato l’assenza di verde e di alberi in quello che era, un tempo, il parco di Vigliena ora trasformato in una distesa di cemento. Sul punto il presidente Boggia ha spiegato che è stato trovato un accordo con RFI per la donazione di alcune piante a basso fusto che saranno sistemate nell'area adiacente il sottopasso. Il consigliere municipale Gennaro Cierro (Pd) ha sottoposto all'assessore Calabrese un problema di non poco conto: la mancanza di adeguate risorse umane ed economiche in forza alla VI municipalità per far fronte agli interventi di semplice manutenzione, come la pulizia del verde.«L’opera è il frutto concreto della proficua collaborazione con RFI e con il direttore territoriale produzione Napoli, Giulio Del Vasto, che ringrazio» commenta l’assessore alle infrastrutture e al trasporto Mario Calabrese: «La collaborazione con RFI sul territorio di San Giovanni non si interrompe qui: continuano le azioni congiunte per potenziare la stazione San Giovanni-Barra sempre più proiettata a diventare un nodo di interscambio e punto di riferimento dell’area orientale della città».«Il sottopasso - spiega il direttore territoriale produzione Napoli di RFI Giulio Del Vasto - consente, anche alle persone diversamente abili, il superamento della linea ferroviaria. L’intervento prevede un sottopasso spostato rispetto all’asse della strada costituito da una rampa di discesa, il sottopasso dei binari e una rampa e una scala di risalita all’interno delle aree attrezzate adiacenti la linea ferroviaria. Con l’apertura del sottopasso vengono restituite alla collettività anche le aree adiacenti utilizzate come aree di cantiere opportunamente riqualificate. Inizieranno a breve i lavori di smontaggio del sovrappasso metallico provvisorio».