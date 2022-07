Villa comunale di Napoli, via agli interventi di manutenzione: «Decoro per i cittadini»

«Sono cominciate nella villa comunale di Napoli le operazioni che riguardano la pulizia delle caditoie ed altri interventi di manutenzione del verde orizzontale. Oltre al lavoro manuale e all'impiego tecnico di risorse di Asia, azienda speciale Acqua bene comune, Area verde e Napoli servizi, tra i mezzi utilizzati sono stati impiegati spazzatrici e lavastrade, con un impegno che si protrarrà quotidianamente per un'altra settimana». Lo rende noto il comune di Napoli.

«L'intervento di Abc comprenderà anche la sostituzione delle 19 elettrovalvole dell'impianto di irrigazione, che oggi non sono funzionanti».

«Stiamo impiegando uomini e mezzi per attività che non si svolgevano da un decennio, per dare ai cittadini e ai turisti più decoro e maggiore fruibilità della villa comunale» spiega l'assessore alla salute e al verde Vincenzo Santagada.

«Tutto questo precede un progetto di riqualificazione con risorse pari a 2 milioni di euro, e dimostra il forte impulso che l'amministrazione sta dando al settore. Faccio anche un appello ai cittadini, affinché la loro collaborazione nel mantenere il verde pulito faciliti questo compito» conclude Santagada.