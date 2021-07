«Villa Del Giudice a Posillipo non è in vendita», la vecchia dimora di Oscar Wilde non è sul mercato

«Villa Del Giudice non è in vendita. La dimora in vendita non è al civico 37. L’unica ubicazione corretta a cui riferirsi è lo scorcio di San Pietro ai Due Frati». A comunicarlo è l’ufficio stampa e media relations di Italy Sotheby’s International Realty a proposito dell’articolo pubblicato dal Mattino sull’offerta di vendita della dimora in cui visse anche Oscar Wilde.

APPROFONDIMENTI IL CASO Napoli, in vendita la chiesa di Forcella dove Caruso iniziò a... L'EDILIZIA Scenari regionali dell'edilizia per la Campania: nel 2021... I PROVVEDIMENTI Mutui prima casa, la carica degli under 36: via ad agevolazione e...

Dello stesso avviso il condominio di via Posillipo 37 che conferma: «Il nostro condominio assolutamente non ha unità sul mercato. Via Posillipo 37 ex villa Del Giudice fu dimora di Oscar Wilde ma l’appartamento in vendita è sito ad un altro civico di via Posillipo».